Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что компания его жены "Бестздрав", зарегистрированная в день его назначения на должность, не имеет никакого отношения к поставкам медицинских товаров во время пандемии коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

“Сейчас в сети распространяется манипулятивная информация о новосозданной компании моей жены. В частности говорится, что компания была “создана под мое назначение” и будет заниматься поставками медицинских товаров для борьбы с пандемией коронавируса. Что ж, отвечу по порядку”, – написал Степанов.

Он подчеркнул, что создание компании – это инициатива его супруги, профессионального врача-нефролога с многолетними стажем.

“Директором фирмы является адвокат Олег Закорчемный, который является профессиональным менеджером в медицинской отрасли и длительное время успешно руководил одной из частных онкологических клиник Украины. Цель одна – предоставлять лучшие услуги и создать онкологическую клинику европейского уровня. Итак, эта компания не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, поскольку имеет совсем другой профиль”, – пояснил Степанов.

Он также отметил, что решение о создании онкоцентра было принято еще в конце 2019 года – то есть задолго до его назначения главой Минздрава.

“Откуда деньги? Деньги, которые будут потрачены на строительство онкоцентра являются личными сбережениями меня и моей семьи. У меня есть собственные накопления, которые я честно вношу в свои декларации. Я не прячусь и не манипулирую. Зная, что у меня есть средства, вы можете быть спокойны – я пришел на должность министра не для того, чтобы нажиться, а для того, чтобы провести реальные изменения и помочь стране. Мой опыт в бизнесе – преимущество, это опыт, который я использую для построения эффективной системы здравоохранения в Украине”, – добавил Степанов.

Глава министерства здравоохранения отметил, что пришел на должность, чтобы побороть коронавирус, провести комплексную медицинскую реформу и восстановить уважение к профессии медика.

“Я полностью сосредоточен на своей работе. Поэтому не ищите “зрады” – ее нет. Будьте здоровы!”, – подчеркнул Степанов.

Ранее в СМИ появилась информация, что жена министра Степанова в день назначения мужа на пост министра зарегистрировала медицинскую компанию “Бестздрав”. По сведениям журналистов, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.

Директором фирмы значится адвокат Олег Орестович Закорчемный (он же Олег Орестович Спиженко) – создатель бизнес-школы для медиков в Киеве и основатель частного центра онкологии и радиохирургии “Клиника Спиженко”.