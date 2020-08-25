Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что носит специальную маску против коронавируса, которая, выделяя озон, убивает микробы.

Интервью опубликовано на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Так, журналист поинтересовался у Леонида Кравчука, что у него за “штучка” на груди висит.

“Это маска от коронавируса. Ее сделали американцы. она работает от батареи, ее можно зарядить. В воздух поступает озон, который убивает все микробы. Вот я сижу и вокруг нас озон убил все микробы. Я на это надеюсь”, – ответил Кравчук.

В комментарии #Буквам ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко рассказал, что озон не убивает микробы и соответственно не может убить вирус COVID-19. По его словам, подобные устройства, как у Леонида Кравчука – это ни что иное, как шарлатанство.