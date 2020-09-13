С середины августа в трех смежных штатах Западного побережья погибли по меньшей мере 28 человек, в том числе 19 в Калифорнии, многие из них - за последние несколько дней.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В результате пожаров на этой неделе в Вашингтоне погибли годовалый мальчик и еще один ребенок, а в Орегоне – восемь человек, в том числе мальчик-подросток, который со своей собакой спрятался в ​​машине, охваченной пламенем.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, на западе в субботу произошло 97 крупных пожаров, в том числе 12 в Айдахо и девять в Монтане.

По словам официальных лиц, в Калифорнии сейчас горят три из пяти крупнейших очага. Официальные лица говорят, что им может потребоваться много времени для ликвидации стихии.

Ожидается, что по крайней мере восемь очагов в Орегоне будут гореть “до тех пор, пока не пойдут зимние дожди”, заявил в пятницу начальник Управления лесного хозяйства штата Орегон Дуг Граф.

Власти эвакуируют сотни тысяч людей. Так, свои дома покинули более 500 тыс. жителей Орегона – это 10% населения штата.