Об этом сообщает телеканал CNN.
В результате пожаров на этой неделе в Вашингтоне погибли годовалый мальчик и еще один ребенок, а в Орегоне – восемь человек, в том числе мальчик-подросток, который со своей собакой спрятался в машине, охваченной пламенем.
По данным Национального межведомственного пожарного центра, на западе в субботу произошло 97 крупных пожаров, в том числе 12 в Айдахо и девять в Монтане.
По словам официальных лиц, в Калифорнии сейчас горят три из пяти крупнейших очага. Официальные лица говорят, что им может потребоваться много времени для ликвидации стихии.
Ожидается, что по крайней мере восемь очагов в Орегоне будут гореть “до тех пор, пока не пойдут зимние дожди”, заявил в пятницу начальник Управления лесного хозяйства штата Орегон Дуг Граф.
Власти эвакуируют сотни тысяч людей. Так, свои дома покинули более 500 тыс. жителей Орегона – это 10% населения штата.
- Ранее в Сети появились фото и видео из Сан-Франциско, который затянул дым от лесных пожаров.
- После нескольких недель публичного молчания по поводу лесных пожаров, опустошающих Западное побережье, президент Трамп запланировал визит в Калифорнию на понедельник. Там он вместе с местными и федеральными службами пожарной безопасности выступит на брифинге.