Об этом проинформировали в пресс-службе НБУ.

Так, Нацбанк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения: с 6,5% до 7%.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция ускорится в первой половине 2021 года, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. в первом полугодии 2022 года.

“Ускорение инфляции, по нашим оценкам, продолжится. По итогам 2021 года потребительская инфляция составит 7%. Она выйдет за пределы целевого диапазона 5 ±1 п.п., но опять вернется к нему в первой половине следующего года. Мы ожидаем, что в 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%”, – заявил сегодня на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Нацбанке объясняют ускорение инфляции в первом полугодии “потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур”.

“Кроме того, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии”, – отметили в НБУ.

По прогнозам, индекс потребительских цен превысит целевой диапазон НБУ уже в январе 2021 года, а в июне превысит 8%.

В Нацбанке напомнили, что инфляция в 2020 году составила 5%.

При этом правление НБУ сохранило учетную ставку неизменной в январе 2021 года – на уровне 6%. Однако в Нацбанке не исключают повышения учетной ставки в будущем “для приведения инфляции к цели”.

“Мы принимаем во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года, а также усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса. Если влияние этих факторов будет усиливаться в дальнейшем и не будет компенсировано другими факторами, в частности существенным притоком капитала, мы готовы повысить учетную ставку. Это позволит сдержать ускорение инфляции в 2021 году и вернуть ее к цели 5% в 2022 году”, – подчеркнул на брифинге Кирилл Шевченко.

СПРАВКА. Учетная ставка Национального банка Украины – один из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Она влияет на стоимость кредитов, которые Нацбанк предоставляет коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже для банков займы рефинансирования и банковские кредиты для заемщиков.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) создан для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике. Он является важным показателем, характеризующим инфляционные процессы в экономике страны и используется для анализа и прогноза ценовых процессов, пересмотра размеров денежных доходов и минимальных социальных гарантий населения и так далее.

Инфляция — повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок.