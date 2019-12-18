В 2020 году в Вооруженных силах Украины не менее 8 батальонно-тактических групп научат вести бой в городе.

Об этом заявил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск – заместитель начальника управления боевой подготовки Главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, сообщает издание АрмияInform.

По его словам, комплекс во Львовской области, где украинских военных будут учить ведению боя в городе, в минимальном объеме уже построен.

“В этом году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе “Подготовка для действий в урбанизированной местности”. Срок обучения одного подразделения – 2 недели. Есть решение начальника Генерального штаба ВС Украины, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе”, – сказал Пономарев.

Он отметил, что начальник Генштаба согласовал продолжение финансирования учебного комплекса “Действия в урбанизированной местности”. На сегодня он представляет собой поселок городского типа, а в будущем это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и тому подобное.

“В следующем году по этой программе спланировано подготовить от 8 до 12 батальонных тактических групп”, – добавил офицер.