Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної державної адміністрації.

“З 1 по 3 червня заплановано проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України у Скадовському районі Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ наголосили, що такі заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей Збройних Сил України та з метою протидії викликам і загрозам національній безпеці.

“Просимо жителів Херсонщини зберігати спокій та не піддаватися паніці”, – закликали у Херсонській ОДА.