У Житомирській області успішно завершилися льотно-тактичні навчання з авіаційною ескадрильєю бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

Про це повідомляє пресслужба генерального штабу ЗСУ.

Так, авіація відпрацьовувала відбиття повітряний напад противника, виведення літаків з-під ударів, протидія диверсійно-розвідувальним групам, а також бойове застосування по наземних цілях.

“Винищувачі працювали з декількох аеродромів. Проведено комплексне застосування бойових можливостей авіаційних підрозділів, бойової техніки, засобів ураження, органів управління і забезпечення. У фазі динамічної зміни обстановки відпрацьовані питання бойового застосування авіаційних засобів ураження по наземних цілях на полігоні”, – йдеться у повідомленні.

Під час активної фази опрацьовано питання живучості авіаційної ескадрильї, а саме – спроможність у найкоротший час вивести літаки з-під удару противника.

“Офіцери управлінської ланки планували бойові дії відповідно до реальної обстановки застосування із відбиття повітряного нападу противника та під час ведення бойових дій”, – зазначили у генштабі.