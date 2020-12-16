В конце 2020 года украинцы больше всего доверяют Вооруженным Силам Украины (69%), волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%) и Государственной пограничной службе (58%).

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.

Кроме того, 58% респондентов доверяют мэрам города, поселка или села, в котором они проживают. Достаточно высокий уровень доверия к Национальной гвардии Украины – 55% и к городским, поселковым или сельским советам – 52%.

Украинским средствам массовой информации доверяют 48% украинцев, а общественным организациям – 46%.

Рейтинг недоверия среди украинцев возглавляют российские СМИ – им не доверяют 80% опрошенных. Кроме того, 78% респондентов не доверяют чиновникам, еще 77% – судам и судебной системе в целом, 76% – не доверяют Верховной Раде Украины, а 78% – Правительству Украины.

С недоверием украинцы относятся к коммерческим банкам (73%), политическим партиям (72%), Высшему антикоррупционному суду (70%), Конституционному Суду Украины (70%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (70%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (70%), Прокуратуре (70%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%), Верховному Суду (68%), местным судам (67%), Президенту Украины (62%), Национальному банку Украины (61,5%), Национальной полиции (52%), профсоюзам (52%), Службе безопасности Украины (47%).

20% украинцев уверены, что действующая власть лучше, чем предыдущая, 30% не согласны с этим, а еще 41% опрошенных утверждает, что нет никаких отличий.

Украинцы не доверяют практически всем политикам с опросника. Больше всего граждан доверяют главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову (35%), мэру Киева Виталию Кличко (30%) и президенту Владимиру Зеленскому (30%).

Уровень доверия к другим политикам:

Игорь Смешко – доверяют 24%, не доверяют 53,5%;

Владимир Гройсман – соответственно 24% и 65%;

Юрий Бойко – соответственно 22% и 70%;

Анатолий Гриценко – соответственно 20,5% и 62%;

Петр Порошенко – соответственно 20% и 74%;

Юлия Тимошенко – соответственно 17% и 76%;

Виктор Медведчук – соответственно 16% и 77,5%;

Руслан Кошулинский – соответственно 15% и 54%;

Арсен Аваков – соответственно 14% и 75%;

Михаил Саакашвили – соответственно 14% и 76%;

Денис Шмыгаль – соответственно 13% и 70%;

Александр Вилкул – соответственно 12% и 63%;

Олег Ляшко – соответственно 12% и 81%;

Андрей Ермак – соответственно 11% и 63%;

Ирина Венедиктова – соответственно 8% и 63%.

Впервые уровень доверия к главе Верховной Рады превысил доверие к президенту.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью face-to-face по месту жительства респондентов. В рамках исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.