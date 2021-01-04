Норвежская полиция сообщила, что в ходе поиска пропавших без вести после массового оползня, разрушившего дома на прошлой неделе, было найдено семь тел.

Об этом сообщает BBC.

Четыре тела были обнаружены в пятницу и субботу, а еще три – в воскресенье. Первой найденной жертвой был 31-летний Эйрик Грёноле.

Спасатели работают над поиском выживших, но шансы на это уменьшаются.

Были опознаны пятеро жертв, в том числе 40-летний мужчина и его двухлетняя дочь. Еще 10 человек получили травмы.

Спасатели рассказывали, что в день оползня им начали поступать сообщения от жителей поселка, которые заявляли, что их дома “движутся”.

В конце концов около 30 домов оказались разрушенными, некоторые из них упали в гигантское пропасть.

Около 900 человек успели эвакуироваться из поселка.

В воскресенье король и королева Норвегии посетили место оползня.

“Мне трудно найти слова, потому что это абсолютно ужасно. Это ужасное событие повлияло на всех нас. Я сочувствую тем, кто с грустью и неуверенностью начинает новый год”, – сказал король Харальд после визита.