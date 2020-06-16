Украинские писатели, дипломаты, культурные деятели, журналисты и политики обратились к народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.

Открытое обращение опубликовано в Facebook.

“Новейшая история Украины свидетельствует: если власть предлагает “вынести за скобки” вопросы украинской идентичности, а лейтмотивом языковой политики становится “какая разница?”, вскоре этой власти украинский язык и всё, что делает страну Украиной, становится поперек горла. Так было во времена Януковича-Табачника и Кивалова-Колесниченко, так происходит и сейчас”, – говорится в обращении.

Известные украинцы подчеркивают, что в течение первого года президентства Зеленского “теплилась надежда, что власти хватит ответственности сосредоточиться на решении острых вопросов безопасности и экономики и не трогать закон о языке и нормы других законов, защищающих украинское образование, культуру, медиапространство”.

“Эти законы содержат важные механизмы единения нации, защиты государственной независимости и национальной безопасности Украины. Пока украинское войско защищает нашу независимость на фронте, эти законы укрепляют ее внутри страны. Они работают и поддерживаются большинством людей. Единственное, что требуется от власти – неукоснительно их выполнять. Однако в последнее время власти начали озвучивать тезисы, до сих пор характерны лишь для пропаганды государства-агрессора и связанных с ней олигархических кланов. Президент Украины, председатель Верховной Рады, новый министр культуры и информационной политики и другие должностные лица вдруг начали рассказывать о необходимости пересмотреть закон о языке, о какой-то “другой стороне”, которую надо “услышать”…”

В обращении упоминается законопроект №2362 “слуги народа” Максима Бужанского. Этот проект предусматривает изменения в законы о языке и об образовании, чтобы отменить переход с 1 сентября 2020 на обучение на украинском языке тех учеников 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском.

Новая версия законопроекта №2693 “О медиа”. В тексте доработанного законопроекта не только значительно ухудшены по сравнению с предыдущей версией и действующему законодательству механизмы защиты украинского языка, но и практически уничтожается такой важный инструмент противодействия российской информационной агрессии как “Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности”.

Законопроект отменяет действующий перечень, в котором находятся 150 человек, фильмы, программы, концерты с участием которых не имеют права демонстрироваться на территории Украины.

“Зато сформировать по очень узким критериям короткий “Перечень лиц, создающих угрозу медиа-пространству”, попасть в который можно будет только благодаря голосованию Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, большинство которого составляют выходцы из “Квартала 95” и студии “1+1”. Это массовое возвращение на украинские экраны и в концертные залы “артистов-рашистов” со всеми последствиями для информационной безопасности государства”.

Подписанты обращения призывают руководство государства и Парламента, народных депутатов Украины:

Снять с рассмотрения законопроект Бужанского №2362; При регистрации и рассмотрении в первом чтении законопроекта “О медиа” не допустить ослабления нормы, которая защищает украинский язык и национальное информационное пространство, сохранить действующий “Перечень лиц, угрожающих национальной безопасности”; Отказаться от попыток ревизии Закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

Под обращением подписались: журналист Вахтанг Кипиани, бывший политзаключенный Иосиф Зисельс, актриса Ирма Витовская, религиовед и бывший политзаключенный Игорь Козловский, бывшая и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун, кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, писательница Ирэн Роздобудько и другие. Всего более 100 человек.