Про це сказала заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.
Вона пояснила, що повідомлення компанії Microsoft щодо кібератаки на американські федеральні заклади, за якою стоїть хакерське угрупування Nobelium, не вплине на плани щодо проведення саміту, в рамках якого зустрінуться Байден та Путін.
Катрін сказала, що організацією зустрічі президентів займатиметься американська сторона.
В Кремлі у відповідь заявили, що не мають жодної інформації про кібератаку, яку провели хакери з Nobelium.
За даними видання The New York Times, “хакери, пов’язані з головним розвідувальним відомством Росії, таємно захопили систему електронної пошти”, яку використовує агентство USAID, “для проникнення в комп’ютерні мережі правозахисних груп та інших організацій, які критикували президента РФ Володимира Путіна”.
Повідомлення про масштабну кібератаку з’явилося всього лиш за три тижні до зустрічі президента США Джо Байдена з Путіним у Женеві, котра запланована на 16 червня.
Як пише видання, частина організацій, на які була спрямована атака, свого часу “розкрили дії Росії проти дисидентів або протестували проти отруєння, засудження і ув’язнення лідера російської опозиції Олексія Навального”.
- У січні американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють російських хакерів у здійсненні масштабної кібератаки на федеральні відомства США, про яку стало відомо в грудні 2020 року. Йдеться про атаку через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Передбачається, що хакери встановили так званий бекдор (несанкціонований віддалений доступ до комп’ютера) в широко використовуваному програмному забезпеченні SolarWinds. Клієнтами компанії є безліч урядових установ і великих фірм, всього близько 18 тисяч. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.
- Голова компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що хакерська атака, яка використовувала американську технологічну компанію SolarWinds в якості бази для злому систем ряду американських державних установ, стала найбільшою в історії.
- На початку березня стало відомо, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.
- 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації (у відповідь на хакерську атаку SolarWind та причетність РФ до втручання у президентські вибори в США у 2020 році).