Украинская делегация прибыла в Берлин, где должны начаться переговоры делегаций стран - участниц Нормандского формата на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Делегацию возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В Берлин также поехал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

“Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров “Нормандской четверки” в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения”, – сказал Ермак.

По его словам, перемирие на Донбассе показало, что все возможно, если есть желание.

“Пришло время конкретных действий и конкретных шагов. Пришло время провести следующий саммит лидеров стран Нормандского формата”, – добавил он.

Что происходит на Донбассе?

5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.

Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.

6 сентября Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих — двое подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один был ранен во время прицельного обстрела позиции ВСУ.

В тот день боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор. ВСУ впервые за 42 дня перемирия открыли огонь в ответ. #Буквы рассказывали об этих событиях на Донбассе в хронологическом порядке.

Также 6 сентября во районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара. 7 сентября один из двух пострадавших при взрыве украинских защитников погиб в больнице.

Согласно отчету ОБСЕ от 7 сентября, после начала перемирия 27 июля зафиксировано 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

За сутки 8 сентября в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на противопехотной мине. Состояние их здоровья удовлетворительное.

9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять. В Офисе президента заверили, что “проявление присутствия боевиков” будет “крайне ограничено”.