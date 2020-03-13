Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.

Ермак отметил, что на следующей неделе советники лидеров проведут телефонный разговор, во время которого обсудят возможную дату нового саммита.

“Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, мы будем говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен пройти в Берлине. Я надеюсь, в апреле”, – сказал он.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 13 марта 2020 г.