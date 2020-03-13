Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает корреспондент #Букв.
Ермак отметил, что на следующей неделе советники лидеров проведут телефонный разговор, во время которого обсудят возможную дату нового саммита.
“Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, мы будем говорить о дате возможного саммита лидеров, который должен пройти в Берлине. Я надеюсь, в апреле”, – сказал он.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 13 марта 2020 г.
- Ранее Андрей Ермак заявлял, что на следующей встрече в “нормандском формате” могут быть сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.