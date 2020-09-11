Об итогах встречи проинформировали в Офисе президента.

Как сообщалось ранее, сегодня, 11 сентября, украинская делегация, которую возглавил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, прибыла в Берлин для участия в переговорах советников лидеров крае “нормандской четверки”.

В украинскую делегации вошли представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины. Поехал и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Сообщается, что участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств “нормандской четверки” по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Также в ОПУ отметили, что стороны обсуждали подробности переговоров в минской Трехсторонней контактной группе. О каких именно подробности идет речь — не сообщается.

Кроме этого были обсуждены вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к этим лицам.

“Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам уже в ближайшее время”, — заверили в ОПУ.

Отмечается также, что во время переговоров советники достигли договоренностей по поводу еще одной встречи, и поддержали инициативу Украины касательно усилий по продлению действия режима прекращения огня на Донбассе.

Будет еще одна встреча советников лидеров “нормандской четверки”

В Офисе Главы государства заверили, что во время переговоров была достигнута договоренность провести еще одну встречу советников лидеров стран “четверки” — Украины, Германии, Франции, России — в ближайшие недели.

“Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран-участниц “нормандской четверки” в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в “нормандском формате”, — говорится в сообщении.

Режим прекращения огня может быть продолжен

Участники встречи поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Как сообщает корреспондент государственного издания “Укринформ” из Берлина, именно это Ермак считает главным достижением встречи.