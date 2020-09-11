Об итогах встречи проинформировали в Офисе президента.
Как сообщалось ранее, сегодня, 11 сентября, украинская делегация, которую возглавил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, прибыла в Берлин для участия в переговорах советников лидеров крае “нормандской четверки”.
В украинскую делегации вошли представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины. Поехал и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
Сообщается, что участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств “нормандской четверки” по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года.
Также в ОПУ отметили, что стороны обсуждали подробности переговоров в минской Трехсторонней контактной группе. О каких именно подробности идет речь — не сообщается.
Кроме этого были обсуждены вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц и обеспечение полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста к этим лицам.
“Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам уже в ближайшее время”, — заверили в ОПУ.
Отмечается также, что во время переговоров советники достигли договоренностей по поводу еще одной встречи, и поддержали инициативу Украины касательно усилий по продлению действия режима прекращения огня на Донбассе.
Будет еще одна встреча советников лидеров “нормандской четверки”
В Офисе Главы государства заверили, что во время переговоров была достигнута договоренность провести еще одну встречу советников лидеров стран “четверки” — Украины, Германии, Франции, России — в ближайшие недели.
“Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран-участниц “нормандской четверки” в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в “нормандском формате”, — говорится в сообщении.
Режим прекращения огня может быть продолжен
Участники встречи поддержали призыв Украины о необходимости принятия исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Как сообщает корреспондент государственного издания “Укринформ” из Берлина, именно это Ермак считает главным достижением встречи.
“Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим “тишины”, который был инициирован Президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей”, — сказал Ермак во время общения с журналистами после переговоров.
Что сейчас происходит на Донбассе?
5 сентября боевики заявили, что планируют открыть огонь вблизи этого населенного пункта. Тогда было распространено, в частности, в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы, поскольку украинские военные там якобы “незаконно возвели инженерные сооружения”.
Наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.
6 сентября Украина потеряла на Донбассе трех военнослужащих — двое подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один был ранен во время прицельного обстрела позиции ВСУ.
В тот день боевики дважды вели прицельный огонь по позициям ООС, во второй раз украинские защитники дали отпор. ВСУ впервые за 42 дня перемирия открыли огонь в ответ. #Буквы рассказывали об этих событиях на Донбассе в хронологическом порядке.
Также 6 сентября во районе населенного пункта Новгородское на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, которая направлялась к месту тушения пожара. 7 сентября один из двух пострадавших при взрыве украинских защитников погиб в больнице.
Согласно отчету ОБСЕ от 7 сентября, после начала перемирия 27 июля зафиксировано 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
За сутки 8 сентября в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на противопехотной мине. Состояние их здоровья удовлетворительное.
9 сентября на внеочередных переговорах Трехсторонней контактной группы представители Украины согласились совместно с боевиками “ДНР” проинспектировать участок позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы, ранее “ДНР” угрожали обстрелять. В Офисе президента заверили, что “проявление присутствия боевиков” будет “крайне ограничено”.
- Инспекция должно было начаться в 14 часов, однако было отменено представителями незаконных вооруженных формирований.
- В 14:15 10 сентября российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям близ населенного пункта Шуми. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.