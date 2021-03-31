Covid-19 Украина

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«Свалить на отдых на майские»: как «слуга» Колесник объяснила свою переписку в Раде

Нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник объяснила, что имела в виду, когда в телефонной переписке написала, что "надо валить из этой страны".

Среда, 31 марта 2021, 15:58

Об этом рассказывают #Буквы.

Напомним, что вчера Анна Колесник в сессионном зале парламента переписывалась с абонентом по имени Стас, которому написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

“Мы слушаем Хомчака. Нужно сваливать из этой страны”, – написала нардеп.

Фото: #Буквы

Сегодня депутат на своей странице в Facebook опубликовала пост, в котором объяснила, что имела в виду “поехать на отдых на майские праздники”.

“Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну совсем. Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь! Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень обидно, что именно так СМИ растолковали мои слова”, – написала Анна Колесник.

Но в комментариях люди не поверили такому оправданию:

“Именно так и я предлагаю жене поехать куда-то отдохнуть: “Сваливаем из стран “.

“Это какой уже раз “неправильно поняли”? Вы за кого нас здесь жержите, думаете мы тупые?”

“Интересный синоним слова “отдыхать”- “валить”.

“Валите уже всеми “слугами” и президента своего заберите”.

“Божья роса прям или вновь контекст выпал”.

“Лучше бы вы просто оправдались и извинились, что неудачно пошутили. А так и правда выглядит, что людей за идиотов держите”.

“Просто скажите – вам не стыдно?”

А кто-то из пользователей больше переживал за “Барсика” из переписки.

“А кто такой Барсик?”

“Больше интересует, к чему готов Барсик и чем именно пахнет возле кабинета?”

Впоследствии народный депутат удалила свое сообщение – сейчас оно недоступно.

Напомним, что начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре.

Также Руслан Хомчак сообщил обстоятельства обстрела от 26 марта, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.

  • Верховная Рада Украины 30 марта на внеочередном заседании приняла заявление по эскалации российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.
Теги: переписка депутатов, Слуга народа

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