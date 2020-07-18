Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Так, в начале недели стало известно, что у 46-летней Айшварии Рай и ее 8-летней дочери Аарадхии диагностирован коронавирус.
До сих пор они находились на самоизоляции дома. Но состояние актрисы и ее дочери ухудшилось (возникли проблемы с дыханием), и они были госпитализированы. Согласно данным информационного агентства ANI, Айшвария Рай с дочерью проходят лечение в больнице Nanavati в Мумбаи.
Стоит отметить, что коронавирусом также заразились 44-летний супруг актрисы Абхишек Баччан, и его отец, 77-летний Амитабх Баччан. Они находятся в больнице с прошлой субботы.
Супруг Айшварии Рай и его отец – также известные в Индии актеры.
Новости о том, что коронавирус затронул семью, которую часто называют королями Болливуда, вызвали шок в Индии. На этой неделе тысячи поклонников провели молитвы за выздоровление актеров.
В пятницу в Индии было зарегистрировано почти 35 тысяч новых случаев коронавируса за 24 часа. Общее количество случаев заражения в стране превысило отметку в миллион.
В настоящее время Индия занимает третье место в мире по количеству случаев коронавируса – после США и Бразилии.
СПРАВКА. Айшвария Рай Баччан — индийская фотомодель и актриса, победительница конкурса “Мисс мира” 1994 года. Она одна из немногих болливудских актрис с мировой известностью (снималась также в голливудских фильмах, например, в комедии “Розовая пантера 2”).
В 2007 году Айшвария Рай вышла замуж за другого популярного индийского актера Абхишека Баччана. Он является сыном Амитабха Баччана, звезды Болливуда. У Айшварии и Абхишека есть дочь Аарадхия, которая родилась в ноябре 2011 года.
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