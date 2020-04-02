Британский актер Идрис Эльба, известный ролью Хеймдалла в фильмах о "Мстителях", сообщил, что вылечился от COVID-19.

Об этом он написал в Twitter.

Как сообщалось ранее, 17 марта Идрис Эльба и его супруга получили результаты теста на COVID-19. Они оказались положительными.

“У нас обоих все в порядке, все еще без симптомов. Мы прошли карантинный период, но мы немного в подвешенном состоянии — не можем вернуться домой. Поэтому нам просто нужно немного посидеть на месте. Кроме этого, мы в порядке, и мы так благодарны за это. Я думаю, что худшее, вероятно, прошло”, — сказал Эльба.

Актер отметил, что ожидал, что течение болезни будет более тяжелым.

“Я думал, что определенно буду чувствовать себя хуже, как астматик. Но, к счастью, я через это прошел, и вы тоже можете”, —добавил он.

Также он выразил поддержку своим подписчикам, которые из-за пандемии испытывают финансовые трудности.

“Для всех, кто переживает трудные финансовые времена, просто терпите. Это будет тяжелое время для всех, но держитесь Надеюсь, вы в порядке”, — подчеркнул он.