Об этом он написал в Twitter.
Как сообщалось ранее, 17 марта Идрис Эльба и его супруга получили результаты теста на COVID-19. Они оказались положительными.
“У нас обоих все в порядке, все еще без симптомов. Мы прошли карантинный период, но мы немного в подвешенном состоянии — не можем вернуться домой. Поэтому нам просто нужно немного посидеть на месте. Кроме этого, мы в порядке, и мы так благодарны за это. Я думаю, что худшее, вероятно, прошло”, — сказал Эльба.
Актер отметил, что ожидал, что течение болезни будет более тяжелым.
“Я думал, что определенно буду чувствовать себя хуже, как астматик. Но, к счастью, я через это прошел, и вы тоже можете”, —добавил он.
Также он выразил поддержку своим подписчикам, которые из-за пандемии испытывают финансовые трудности.
“Для всех, кто переживает трудные финансовые времена, просто терпите. Это будет тяжелое время для всех, но держитесь Надеюсь, вы в порядке”, — подчеркнул он.
My peeps👊🏾.. pic.twitter.com/gqea4S3zKD
— Idris Elba (@idriselba) March 31, 2020
- Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вылечились от коронавируса и спустя две недели самоизоляции вернулись в США.