Об этом сообщают #Буквы.
На данный момент аккаунт актера прошел валидацию, однако ни одной публикации в нем еще нет. Тем не менее, на него подписаны уже 2,8 млн человек.
Коллега Перри по сериалу, актриса Дженнифер Энистон, по этому случаю подшутила над актером.
“Я в шоке, Мэтти последним присоединился к Instagram, учитывая, что он был хм…хм… хм”, — написала она.
Стоит отметить, что Перри действительно завел Instagram последним из шести актеров, сыгравших главные роли в “Друзьях”. Вот их профили:
Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин)
Кортни Кокс-Аркетт (Моника Геллер)
Лиза Кудроу (Фиби Буффе)
Мэтт Леблан (Джоуи Триббиани)
Дэвид Швиммер (Росс Геллер)
- В декабре на 83-м году жизни умер американский актер театра, кино и телевидения Рон Либман, игравший отца Рэйчел Грин в ситкоме “Друзья”.