50-летний канадско-американский актер и сценарист Мэттью Перри, прославившийся ролью Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья", завел аккаунт в Instagram.

Об этом сообщают #Буквы.

На данный момент аккаунт актера прошел валидацию, однако ни одной публикации в нем еще нет. Тем не менее, на него подписаны уже 2,8 млн человек.

Коллега Перри по сериалу, актриса Дженнифер Энистон, по этому случаю подшутила над актером.

“Я в шоке, Мэтти последним присоединился к Instagram, учитывая, что он был хм…хм… хм”, — написала она.

Стоит отметить, что Перри действительно завел Instagram последним из шести актеров, сыгравших главные роли в “Друзьях”. Вот их профили:

Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин)

Кортни Кокс-Аркетт (Моника Геллер)

Лиза Кудроу (Фиби Буффе)

Мэтт Леблан (Джоуи Триббиани)

Дэвид Швиммер (Росс Геллер)