Об этом сообщают #Буквы. 

На данный момент аккаунт актера прошел валидацию, однако ни одной публикации в нем еще нет. Тем не менее, на него подписаны уже 2,8 млн человек.

Коллега Перри по сериалу, актриса Дженнифер Энистон, по этому случаю подшутила над актером.

“Я в шоке, Мэтти последним присоединился к Instagram, учитывая, что он был хм…хм… хм”, — написала она.

Стоит отметить, что Перри действительно завел Instagram последним из шести актеров, сыгравших главные роли в “Друзьях”. Вот их профили:

Дженнифер Энистон (Рэйчел Грин)

Кортни Кокс-Аркетт (Моника Геллер)

Лиза Кудроу (Фиби Буффе)

Мэтт Леблан (Джоуи Триббиани)

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Sightseeing with @kblock43 for TopGear

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Дэвид Швиммер (Росс Геллер)