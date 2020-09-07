Украинцы получают информацию о местной власти и делах в своем городе преимущественно через телевизионные новости и Интернет-издания.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев всех возрастов (от 16 до 60+ лет) получают информацию о деятельность власти на местах и ​​делах в своем населенном пункте через телевизионные новости и Интернет-сайты.

При этом жители западной и центральной частей страны больше пользуются информацией с ТВ, а южной и восточной — из Интернет-ресурсов.

Среди социальных сетей наиболее популярна Facebook. Ею с целью получить информацию о городе пользуются от 44 до 49% лиц в возрасте от 16 до 49 лет.

На третьем месте по популярности — родственники и друзья. На информацию близких полагаются от 23 до 27% пользователей во всех возрастных группах.

Платформы Instagram и Telegram являются наиболее популярными среди молодежи (26 и 28% пользователей в возрасте до 30 лет), меньше всего — среди граждан старше 60 лет.

Зато журналы и газеты популярны исключительно среди граждан старшего возраста (37%), а молодежь почти не потребляет информацию из этих источников.

Примечательно, что среди всех групп не популярны радио и TikTok. Не пользуется популярностью и билборды /постеры/открытки.