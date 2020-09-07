Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.
По данным опроса, подавляющее большинство украинцев всех возрастов (от 16 до 60+ лет) получают информацию о деятельность власти на местах и делах в своем населенном пункте через телевизионные новости и Интернет-сайты.
При этом жители западной и центральной частей страны больше пользуются информацией с ТВ, а южной и восточной — из Интернет-ресурсов.
Среди социальных сетей наиболее популярна Facebook. Ею с целью получить информацию о городе пользуются от 44 до 49% лиц в возрасте от 16 до 49 лет.
На третьем месте по популярности — родственники и друзья. На информацию близких полагаются от 23 до 27% пользователей во всех возрастных группах.
Платформы Instagram и Telegram являются наиболее популярными среди молодежи (26 и 28% пользователей в возрасте до 30 лет), меньше всего — среди граждан старше 60 лет.
Зато журналы и газеты популярны исключительно среди граждан старшего возраста (37%), а молодежь почти не потребляет информацию из этих источников.
Примечательно, что среди всех групп не популярны радио и TikTok. Не пользуется популярностью и билборды /постеры/открытки.
Опрос был проведен социологической группой “Рейтинг” с 30 по 31 июля 2020 года. Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. В нем приняли участие 2472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2%.
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