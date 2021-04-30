Про це повідомила пресслужба “Нафтогазу”.

Як повідомлялося, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив, а потім перепризначив членів наглядової ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”. Уряд також оголосив конкурс на посади чотирьох незалежних членів наглядової ради НАК.

Звільнені та перепризначені члени наглядової ради вирішили подати у відставку.

“Сьогодні всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають Компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначили, що наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання, щойно її повноваження були поновлені.

Окрім того, наглядова рада провела зустріч з новопризначеним керівником Юрієм Вітренком та членами правління.

“Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі. Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня”, — наголосили в “Нафтогазі”.

Голова наглядової ради Клер Споттісвуд пояснила цей крок “тотальним знищенням корпоративного управління”.