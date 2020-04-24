Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам рассмотрения материалов, связанных с определением участников боевых действий и спорных вопросов зачисления в выслугу лет отдельных периодов военной службы.

Отмечается, что 22 военнослужащих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины 25 ноября 2018 года в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров, находясь на их борту, выполняли боевую задачу по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями Российской Федерации в Керченском проливе и в дальнейшем были захвачены в плен.

Единогласным решением комиссии указанным военнослужащим предоставили статус участника боевых действий. Согласно с этим моряки получат социальные льготы – скидки на проезд в транспорте, скидки на плату за пользование жильем, скидки на коммунальные услуги и тому подобное.