Стало известно, когда парламентом рассмотрит заявления об увольнении министров Сергея Бессараба и Романа Абрамовского, и представления на назначение 4 новых министров.

Об этом по итогам заседания фракции “Слуги народа” сообщил председатель партии “СН” Александр Корниенко.

Как сообщалось ранее, 15 декабря главы Министерства защиты окружающей среды и Минветеранов Роман Абрамовский и Сергей Бессараб написали заявления об увольнении.

Уже завтра, 16 декабря, комитетом, а затем и парламентом, будет рассмотрено заявление Бессараба. Решение касательно Абрамовского пока не будут принимать.

“Пока этот вопрос отложили, грубо говоря. Завтра (16 декабря — ред.) его заявление, скорее всего, не будет голосоваться, и будет продолжаться консультация между премьером, профильным комитетом, депутатами, президентом относительно дальнейшей деятельности в этом направлении”, — сказал Корниенко.

Назначение новых членов правительства может состояться уже в четверг, 17 декабря.

“Назначений завтра нет, завтра будут проходить комитеты, и в четверг уже будут назначения”, — отметил депутат.