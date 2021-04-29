Про це пише авторитетне американське видання Вloomberg.

Зазначається, що несподіваний крок уряду ризикує засмутити західних інвесторів, в тому числі Міжнародний валютний фонд, який підтримував Коболєва і вже був вражений тим, що маса реформістів покинули адміністрацію президента Володимира Зеленського.

“Коболєв був головним архітектором капітального ремонту енергетики, який допоміг колишній радянській країні скоротити бюджетний дефіцит, і він привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовій суперечці проти російського Газпрому в 2018 році. Усередині країни його критикували за поступове збільшення витрат на опалення”, – наголосили журналісти.

Як повідомлялося, 28 квітня під час засідання уряд вирішив припинити повноваження незалежних членів наглядової ради, представників держави у наглядовій раді, а також голови правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

На цю посаду було призначено Юрія Вітренка, який був виконавчим директором компанії, а останні місяці працював в уряді.