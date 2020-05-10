Об этом он написал в Facebook.

“Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как оно сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши “Не хочу шапку”, “Не пойду в школу”, “Ты ничего не понимаешь!”. Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой. Не обижаются. Обижаются, но продолжают нас любить. Ни за что, без причины, просто потому, что мы – их дети. К ним мы идем в сложные времена, чтобы услышать такое важное “Все будет хорошо”, – написал президент.

Он призвал всех звонить мамам каждый день и говорить им слова любви и благодарности.

“Я благодарю свою родною мамочку Римму Владимировну и любимую Елену Зеленскую. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире”, – сказал Владимир Зеленский.