19-летняя девушка из Мьянмы по имени Ма Кьял Син называла себя "Ангелом". 3 марта ее в последний раз видели живой. Девушка в футболке с надписью "Все будет хорошо" стала символом борьбы за демократические ценности в стране.

Американский телеканал CNN возобновил хронологию последних мгновений жизни “Ангела”.

Около 12 часов дня Ма видели живой. Она разговаривала с протестующими, которые скандировали в ответ вооруженным военным: “Мы не уйдем”. Военные пошли в наступление. Около 12:30 было принято решение отойти. Протестующие начали убегать, так как со стороны военных доносились выстрелы.

“Ангел” также поднялась и начала бежать, предупреждая окружающих об опасности. Но спустя всего несколько мгновений она упала на землю. Те, кто были рядом с девушкой, рассказали, что ей в голову попала пуля.

Тут же Ма подняли и отвезли в больницу на мотоцикле.

Лечащий врач Ма, пожелавший не называть свое имя, рассказал, что девушка умерла по прибытии в больницу. Причиной смерти он назвал черепно-мозговую травму вызванную огнестрельным ранением. Он показал рентгеновский снимок Ма, на котором четко можно рассмотреть пулю в мозгу.

Фото убегающей Ма стали вирусными после сообщений о смерти “Ангела”.

Перед тем как выйти из дома на свой последний протест, девушка оставила сообщение на странице в социальной сети. Она указала свою группу крови и написала, что если умрет – пусть ее органы станут донорскими.

Друзья “Ангела” рассказали после ее смерти, что она была чрезвычайно смелой. Она пыталась смыть слезоточивый газ с людей, пострадавших от рук военных, а также бросала баллоны с газом обратно в правоохранителей.

На следующий день после смерти Ма большое количество людей пришло на место, где ее застрелили, чтобы организовать последние шествие в память об “Ангеле”.

С начала переворота в Мьянме было зафиксировано по меньшей мере 55 смертей. Для разгона сторонников демократического режима в городе Янгон военные применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.