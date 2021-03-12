Американский телеканал CNN возобновил хронологию последних мгновений жизни “Ангела”.
Около 12 часов дня Ма видели живой. Она разговаривала с протестующими, которые скандировали в ответ вооруженным военным: “Мы не уйдем”. Военные пошли в наступление. Около 12:30 было принято решение отойти. Протестующие начали убегать, так как со стороны военных доносились выстрелы.
“Ангел” также поднялась и начала бежать, предупреждая окружающих об опасности. Но спустя всего несколько мгновений она упала на землю. Те, кто были рядом с девушкой, рассказали, что ей в голову попала пуля.
Тут же Ма подняли и отвезли в больницу на мотоцикле.
Лечащий врач Ма, пожелавший не называть свое имя, рассказал, что девушка умерла по прибытии в больницу. Причиной смерти он назвал черепно-мозговую травму вызванную огнестрельным ранением. Он показал рентгеновский снимок Ма, на котором четко можно рассмотреть пулю в мозгу.
Фото убегающей Ма стали вирусными после сообщений о смерти “Ангела”.
Перед тем как выйти из дома на свой последний протест, девушка оставила сообщение на странице в социальной сети. Она указала свою группу крови и написала, что если умрет – пусть ее органы станут донорскими.
Друзья “Ангела” рассказали после ее смерти, что она была чрезвычайно смелой. Она пыталась смыть слезоточивый газ с людей, пострадавших от рук военных, а также бросала баллоны с газом обратно в правоохранителей.
На следующий день после смерти Ма большое количество людей пришло на место, где ее застрелили, чтобы организовать последние шествие в память об “Ангеле”.
С начала переворота в Мьянме было зафиксировано по меньшей мере 55 смертей. Для разгона сторонников демократического режима в городе Янгон военные применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.
- В понедельник, 1 февраля, вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”.