Видео с места инцидента опубликовала местная радиостанция в Twitter.

Происшествие случилось на винодельне Vitivinos в испанской провинции Альбасете.

На кадрах видно, как из огромного чана с большой скоростью вытекает красное вино и заливает территорию завода.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Отмечается, что из бочки вытекло 50 тыс. литров вина.

Пострадавших, кроме самого напитка, нет.