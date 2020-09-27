Видео с места инцидента опубликовала местная радиостанция в Twitter.
Происшествие случилось на винодельне Vitivinos в испанской провинции Альбасете.
На кадрах видно, как из огромного чана с большой скоростью вытекает красное вино и заливает территорию завода.
SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU
— Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020
Отмечается, что из бочки вытекло 50 тыс. литров вина.
Пострадавших, кроме самого напитка, нет.
- В Италии в городе Фонтанелле произошел взрыв цистерны с просекко (сухое игристое вино), в результате чего на асфальт вытекло 30 тысяч литров напитка.