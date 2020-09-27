Видео с места инцидента опубликовала местная радиостанция в Twitter.

Происшествие случилось на винодельне Vitivinos в испанской провинции Альбасете.

На кадрах видно, как из огромного чана с большой скоростью вытекает красное вино и заливает территорию завода.

Отмечается, что из бочки вытекло 50 тыс. литров вина.

Пострадавших, кроме самого напитка, нет.