Об этом сообщили в “Дизель Шоу”.

“Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из “Квартала”. И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают “живыми классиками”, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!” – прокомментировали в “Дизель Шоу”.

Так, “кварталовцы” для своего нового номера взяли идею “Урока английского языка” и реплики из номера “Дизель Шоу” пятилетней давности.

2015 / 2020

Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из “Квартала”. И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают “живыми классиками”, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!
Приятного просмотра.

Опубліковано Дизель Шоу Пʼятниця, 12 червня 2020 р.

Стоит отметить, что в комментариях пользователи возмутились:

  • Ранее сообщалось, что производством видеоуроков для проекта “Всеукраинская школа онлайн” занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых “Квартал 95” и “Мама хохотала”.