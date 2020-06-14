Об этом сообщили в “Дизель Шоу”.

“Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из “Квартала”. И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают “живыми классиками”, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!” – прокомментировали в “Дизель Шоу”.

Так, “кварталовцы” для своего нового номера взяли идею “Урока английского языка” и реплики из номера “Дизель Шоу” пятилетней давности.

2015 / 2020 Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из “Квартала”. И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают “живыми классиками”, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!

Приятного просмотра. Опубліковано Дизель Шоу Пʼятниця, 12 червня 2020 р.

Стоит отметить, что в комментариях пользователи возмутились: