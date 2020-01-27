Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
В Харькове проходил митинг в поддержку русского языка, проведенный по инициативе горорганизации партии “Оппозиционная платформа – “За жизнь”.
Как пишет “Depo.Харків”, параллельно с этим митингом проходила и другая акция протеста, участники которой выступали против политики ОПЗЖ. Они же и закидали участников митинга за русский язык яйцами.
Фото: “Укринформ”
“Во время мероприятия состоялась небольшая потасовка, которая была локализована силами полиции. В ходе акции неизвестный распылил слезоточивый газ, в результате чего за медицинской помощью обратился 38-летний гражданин и полицейский. Также пострадавший гражданин сообщил в полицию о том, что его ударили и брызнули в лицо из газового баллончика. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Проверка информации продолжается”, – говорится в сообщении.
Всего, по данным полиции, в акции приняли участие около 200 человек.
- Большинство украинцев считают, что власти страны и государственные служащие должны в рабочее время разговаривать на украинском языке.