Российский актер Михаил Пореченков, который хвастался тем, как стрелял из пулемета по украинским воинам на Донбассе, снялся в рекламе продукции французской компании Danone в России.

Ролик рекламы опубликован в YouTube.

Так, в октябре 2014 года в Сети появилась видеозапись того, как Михаил Пореченков приехал на оккупированную часть Донбасса и ради развлечения пострелял из пулемета по украинским военным в Донецком аэропорту. При этом на актере была одежда с нашивками “пресса”.

Михаил Пореченков также находится в списке лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, в отношении актера МВД Украины и СБУ открыли уголовные производства за участие в террористической деятельности “ДНР” (по ст. 258-3 УК) и за участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).

Что касается компании Danone, то в Украине ее продукция представлена уже более 20 лет. Заводы компании есть в Херсоне “Данон Днепр” и Кременчуге “Данон Кремез”.

Продукция компании выпускается под такими брендами: “Веселый пастушок”, “Актимель”, “Живинка”, “Простоквашино”, “Простоквашино для малышей”, “Растишка”, “Актуаль”, “YoPro”, “Даниссимо”, “Paw Patrol”, “Frozen”, “Avengers”, “Alpro”.

Также на полках магазинов представлено детское питание: “Nutrilon”, “Milupa” и “Малыш Истринский”. Клиническое питание: “Nutrison”, “Nutridrink”, “Cubitan”, “Infatrini”, “Nutrini”, “Lophlex”, “Nutri”, “Anamix”, “KetoCal”.