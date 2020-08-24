Об этом она написала в Facebook.

Женщина утверждает, что во время съемок Владимиров лез ей между ног и облапував, хотя сцена этого не предусматривала.

“Владимиров Владимир во время сцены, неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать колен, якобы успокаивать, этот м*дак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади – он лапал меня за ягодицы”, – написала актриса.

Пост Острецов прокомментировал актер национального академического театра русской драмы им. Леси Украинский Михаил Аугуст. Он написал, что его девушка “такая недотрога”, то должна или отказаться от съемок, или сидеть дома с мужем.

Позже актер удалил пост, но PR-директор Одесского международного кинофестиваля и украинской киноакадемии Татьяна Власова успела сделать скриншот и опубликовала его, призвав актера к ответу. Тот пока никак это не прокомментировал.