Клип на песню уже доступен в Сети.

В романтическом видео артист наслаждается отдыхом у океана с любимой женщиной, и поет о том, что ему не верится, что любит она именно его.

“Счастье неземное”. Именно так назвал Пономарев песню, слова и музыку к которой сочинил сам.

“Я не могу всех забрать на море, потому решил притянуть море к вам, чтобы добавить больше ярких красок с этого невероятного уголка Земли в наши февральские будни. Хорошего настроения всем влюбленным теперь и в будущем”, – написал артист.