Клип на песню уже доступен в Сети.
В романтическом видео артист наслаждается отдыхом у океана с любимой женщиной, и поет о том, что ему не верится, что любит она именно его.
“Счастье неземное”. Именно так назвал Пономарев песню, слова и музыку к которой сочинил сам.
“Я не могу всех забрать на море, потому решил притянуть море к вам, чтобы добавить больше ярких красок с этого невероятного уголка Земли в наши февральские будни. Хорошего настроения всем влюбленным теперь и в будущем”, – написал артист.
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Я не можу всіх забрати на море , тому вирішив притягнути море до Вас , щоб додати більше яскравих фарб з цього неймовірного курточка Землі в наше лютневе завіконня ! Гарного настрою всім закоханим тепер і в майбутньому! #пономарьов #україна #премєра #щастянеземне #new #video #ponomarev #ukraine Повна версія на моєму YouTube, посилання в профілі
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