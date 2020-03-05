41-летний канатоходец и каскадер Ник Валленда прошел по канату, натянутому через кратер активного вулкана Масая в Никарагуа.

Об этом пишет People.

Имея только противогаз для защиты от опасных элементов и ремень безопасности, Валленда преодолел путь с северной стороны вулкана на южную (548 метров) всего за 31 минуту.

Он отметил, что, хотя его глаза слезились при пересечении вулкана, противогаз помогал отфильтровывать опасные газы.

“Это было удивительно”, – добавил он.

Каскадер рассказал, что он месяцами тренировался и готовился к прогулке. По его словам, “нет никакого способа подготовиться к извержению вулкана”, но он практиковал ходьбу по канату, возле которого работала дымовая машина, чтобы имитировать дым.

Кроме того, жена Валленды – Эрендира провела воздушное представление над вулканом.

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What would you be thinking if you were in Nik’s shoes right now? #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/uXFQH2ujWD — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB — Nik Wallenda (@NikWallenda) March 5, 2020