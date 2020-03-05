Об этом пишет People.

Имея только противогаз для защиты от опасных элементов и ремень безопасности, Валленда преодолел путь с северной стороны вулкана на южную (548 метров) всего за 31 минуту.

Он отметил, что, хотя его глаза слезились при пересечении вулкана, противогаз помогал отфильтровывать опасные газы.

“Это было удивительно”, – добавил он.

Каскадер рассказал, что он месяцами тренировался и готовился к прогулке. По его словам, “нет никакого способа подготовиться к извержению вулкана”, но он практиковал ходьбу по канату, возле которого работала дымовая машина, чтобы имитировать дым.

Кроме того, жена Валленды – Эрендира провела воздушное представление над вулканом.

Фото: hollywoodreporter.com

  • Ранее эквилибрист Ник Валленда (Nik Wallenda) и его сестра Лияна (Lijana Wallenda) прошли над Таймс-сквер в Нью-Йорке по 396-метровому тросу, натянутому на высоте 25 этажа.