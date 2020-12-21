Вакцинацию транслировали в прямом эфире.
Демократ получил первую дозу вакцины Pfizer в клинике ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, в присутствии прессы. Он был в защитной маске, а после инъекции поблагодарил медицинский персонал и назвал их героями.
“Я это делаю, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна”, – отметил Байден.
Новая первая леди Джилл Байден получила вакцину ранее в тот же день, сообщили журналистам в переходной группе Байдена.
Как пишет Reuters, избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Емхофф сделают прививки на следующей неделе.
- Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон добровольно и публично вакцинируются от коронавируса, чтобы повысить уровень доверия общественности к вакцине.
- Избранный президент США Джо Байден готов публично вакцинироваться от коронавируса. Байден отметил, что он “был бы счастлив“ присоединиться к бывшим президентам Бараку Обаме, Джорджу Бушу и Биллу Клинтону в публичном проведении вакцинации, чтобы доказать ее безопасность.