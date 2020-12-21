Вакцинацию транслировали в прямом эфире.

Демократ получил первую дозу вакцины Pfizer в клинике ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр, в присутствии прессы. Он был в защитной маске, а после инъекции поблагодарил медицинский персонал и назвал их героями.

“Я это делаю, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна”, – отметил Байден.

Новая первая леди Джилл Байден получила вакцину ранее в тот же день, сообщили журналистам в переходной группе Байдена.

Как пишет Reuters, избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуглас Емхофф сделают прививки на следующей неделе.