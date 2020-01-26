Американский финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос выступил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, коснувшись ряда актуальных для мирового сообщества тем.

Об этом сообщают #Буквы.

Сорос, в частности, озвучил два главных вызова для открытых обществ, назвал президента США Дональда Трампа “нарциссом” и обвинил Facebook в работе на американского лидера.

“Мир переживает период трансформаций. Выживание открытых обществ оказалось под угрозой. Хотя есть еще один кризис, значительно более серьезный, – изменение климата, что ставит под угрозу выживание нашей цивилизации… Открытые общества не всегда нуждались в столь решительной защите, как это требуется сегодня. Около 40 лет назад, когда я начал заниматься тем, что называю “политической филантропией”, в спину нам дул попутный ветер, ускоряя наше движение вперед. В необходимость международного сотрудничества верил в определенном смысле даже разваливавшийся и идеологически обанкротившийся Советский Союз. Помните марксистский лозунг “Пролетарии всех стран объединяйтесь”? Тогда Европейский союз находился на подъеме, и я считал его воплощением открытого общества. Но после краха 2008 года ситуация обернулась против открытых обществ из-за провала международного сотрудничества. Это, в свою очередь, приводит к национализму, который является большим врагом открытых обществ”, – подчеркнул Сорос.

Отдельно он коснулся отношений между США и Китаем, назвав их “чрезвычайно сложными”. Финансист выразил мнение, что лидеры обоих стран – Дональд Трамп и Си Цзиньпин “пытаются максимально расширить свою власть”. Трампа он назвал “мошенником и законченным нарциссом, который хочет, чтобы весь мир вращался вокруг него”.

“Учитывая чрезвычайную ситуацию с изменением климата, а также беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и последующие несколько лет определят не только судьбу Си Цзиньпина и Трампа, но и судьбу всего мира”, – отметил Сорос.

Он также заявил, что Facebook играл большую роль во время президентских выборов в США в 2016 году и способствовал победе Трампа.

“И я действительно боюсь, что он сделает так же во время выборов в 2020 году”, – добавил финансист.

Во время выступления Сорос также анонсировал новую инициативу, которую будет продвигать его фонд “Открытое общество”. Финансист уточнил, что это “амбициозный план по созданию новой и инновационной образовательной сети, которая действительно нужна миру: Open Society University Network”. Указанная сеть “предложит международную платформу для обучения и исследований”.