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BMW показала концептуальный седан i4

Немецкий производитель автомобилей BMW презентовал концептуальную версию электрического седана i4.

Вторник, 3 марта 2020, 11:47

Фото: The Verge

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что электрический седан BMW повторяет многие характеристики предсерийной версии i4. Он будет иметь запас хода по циклу WLTP и при полном аккумуляторе в 600 километров. i4 будет работать от аккумуляторной батареи мощностью 80 кВт/ч.

По данным компании, один двигатель электрического седана будет генерировать 390 кВт мощности, или около 530 лошадиных сил. Это настолько большая мощность для одного электродвигателя, что ставит его на один уровень с двигателем внутреннего сгорания V8.

i4 может развивать скорость от 0 до 100 километров в час всего за 4 секунды.

Внешне концепт i4 имеет более агрессивную переднюю часть, чем большинство других BMW. У него крупные вертикально ориентированные решетки радиатора, которые тянутся почти до земли. Но сбоку и сзади, i4 напоминает своих многочисленных предшественников.

Интерьер i4 представляет собой смешанную кабину i8, вдохновленную спортивным автомобилем, и более просторную эстетику i3.

Кроме того, электрический седан будет иметь стеклянную крышу.

Фото: The Verge

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Теги: BMW, презентация, седан

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