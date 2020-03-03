BMW показала концептуальный седан i4

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что электрический седан BMW повторяет многие характеристики предсерийной версии i4. Он будет иметь запас хода по циклу WLTP и при полном аккумуляторе в 600 километров. i4 будет работать от аккумуляторной батареи мощностью 80 кВт/ч.

По данным компании, один двигатель электрического седана будет генерировать 390 кВт мощности, или около 530 лошадиных сил. Это настолько большая мощность для одного электродвигателя, что ставит его на один уровень с двигателем внутреннего сгорания V8.

i4 может развивать скорость от 0 до 100 километров в час всего за 4 секунды.

Внешне концепт i4 имеет более агрессивную переднюю часть, чем большинство других BMW. У него крупные вертикально ориентированные решетки радиатора, которые тянутся почти до земли. Но сбоку и сзади, i4 напоминает своих многочисленных предшественников.

Интерьер i4 представляет собой смешанную кабину i8, вдохновленную спортивным автомобилем, и более просторную эстетику i3.

Кроме того, электрический седан будет иметь стеклянную крышу.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/bZumk8qqA_c" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>