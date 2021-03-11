Четверо экс-президентов США — Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер — призвали американцев принять участие в кампании вакцинации от коронавируса COVID-19.

Минутный видеоролик сняла некоммерческая организация Ad Council.

45-й президент США Дональд Трамп не присоединился к своим предшественникам по непонятной причине. При этом, он и его супруга Мелания ранее были привиты от коронавируса.

“Мы потеряли уже слишком много людей и понесли слишком большие потери”, – сказал Билл Клинтон касательно важности вакцинации.

“Для победы над этой пандемией важно, чтобы наши сограждане прошли вакцинацию”, – сказал Джордж Буш-младший.

При этом, в ролике показано, как экс-президентам США и их женам делают прививки от коронавируса.

В конце ролика политики говорят о том, что планируют делать после вакцинации. К примеру, Обама собирается поехать к теще на день рождения, а Буш мечтает посмотреть матч Главной лиги бейсбола на стадионе команды Texas Rangers.

27 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать вакцину Johnson & Johnson людям от 18 лет и старше. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, у вакцины Johnson & Johnson только одна доза. Ее можно хранить в обычном холодильнике несколько месяцев.

Как отмечает Reuters, около 30 млн человек (или 9,2 % населения США) были полностью привиты вакцинами от COVID-19, изготовленными компаниями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc и Johnson & Johnson.

Почти 18 % населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Президент США Джо Байден ранее призвал американцев продолжать сохранять осторожность и следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний.