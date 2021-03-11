Минутный видеоролик сняла некоммерческая организация Ad Council.
45-й президент США Дональд Трамп не присоединился к своим предшественникам по непонятной причине. При этом, он и его супруга Мелания ранее были привиты от коронавируса.
“Мы потеряли уже слишком много людей и понесли слишком большие потери”, – сказал Билл Клинтон касательно важности вакцинации.
“Для победы над этой пандемией важно, чтобы наши сограждане прошли вакцинацию”, – сказал Джордж Буш-младший.
При этом, в ролике показано, как экс-президентам США и их женам делают прививки от коронавируса.
В конце ролика политики говорят о том, что планируют делать после вакцинации. К примеру, Обама собирается поехать к теще на день рождения, а Буш мечтает посмотреть матч Главной лиги бейсбола на стадионе команды Texas Rangers.
27 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать вакцину Johnson & Johnson людям от 18 лет и старше. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, у вакцины Johnson & Johnson только одна доза. Ее можно хранить в обычном холодильнике несколько месяцев.
Как отмечает Reuters, около 30 млн человек (или 9,2 % населения США) были полностью привиты вакцинами от COVID-19, изготовленными компаниями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc и Johnson & Johnson.
Почти 18 % населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
Президент США Джо Байден ранее призвал американцев продолжать сохранять осторожность и следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний.
- 6 марта Сенат США проголосовал за план президента Джо Байдена по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Это пакет финансовой помощи на сумму 1,9 трлн долларов. Таким образом, политики реализовали первый приоритет Белого дома.
- Президент США Джо Байден резко раскритиковал губернаторов штатов Техас и Миссисипи за то, что они отменили требование об обязательном ношении защитных масок.
- Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски предупредила о возможной четвертой волне заражений COVID-19, призвав население вакцинироваться, а власти – не ослаблять карантинные ограничения.