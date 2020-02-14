Об этом сообщает издание The Verge.

Сэвидж получил от компании четвероногого робопса Spot на тестирование. Он будет отвечать за развитие робота и в течение года устраивать для него полевые испытания.

И вот Сэвидж обнародовал видео, в котором продемонстрировал необычное применение Spot: он решил запрячь робопса в самодельную повозку (рикшу). Рикша – двух- или трехколесный транспорт, широко распространенный в Восточной и Южной Азии.

В проекте Сэвиджа была использована модульная платформа, разработанная Boston Dynamics для Spot. Она позволяет компаниям создавать специальные функции для робота.

Для того, чтобы робот смог тащить повозку, его оснастили специальным сцепным устройством в верхней части корпуса. Как оказалось, Spot неплохо справился со своей задачей.

Ранее Сэвидж отправил робота на полосу препятствий и заставил лезть на гору камней, а также протискиваться сквозь узкую трубу.