Семейный мультфильм Disney "Вперед" не выйдет в прокат в четырех странах Ближнего Востока из-за того, что в нем есть ЛГБТ-персонаж.

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Первый ЛГБТ-персонаж, который официально появился в новинках Disney и Pixar, озвучивала актриса Лина Вейт.

Отмечается, что в одной сцене полицейская-циклоп Спектр рассказала о своей девушке.

В частности, мультфильм запретили в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. В России же эту сцену немного переделали, заменив слова “девушка” на “партнер”.

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