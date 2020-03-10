Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Первый ЛГБТ-персонаж, который официально появился в новинках Disney и Pixar, озвучивала актриса Лина Вейт.

Отмечается, что в одной сцене полицейская-циклоп Спектр рассказала о своей девушке.

В частности, мультфильм запретили в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. В России же эту сцену немного переделали, заменив слова “девушка” на “партнер”.

Полицейская Спектр / фото из открытых источников