Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Первый ЛГБТ-персонаж, который официально появился в новинках Disney и Pixar, озвучивала актриса Лина Вейт.
Отмечается, что в одной сцене полицейская-циклоп Спектр рассказала о своей девушке.
В частности, мультфильм запретили в Кувейте, Омане, Катаре и Саудовской Аравии. В России же эту сцену немного переделали, заменив слова “девушка” на “партнер”.
- Ранее сообщалось, что поклонники популярного мультфильма студии Disney “Холодное сердце” (Frozen) выступают за то, чтобы его главная героиня Эльза стала первой ЛГБТ-принцессой в истории кинокомпании.