Пожалуй, ни один Новый год нельзя представить без праздничного стола, подарков и друзей. А новогоднее настроение помогут создать тематические композиции. Несомненно Новый год нужно встречать в компании Джорджа Майкла, Мэрайи Кэри, Sia, Coldplay, ABBA и других.

#Буквы подготовили для вас новогодний плейлист уже знакомых песен и мелодий.

Last Christmas от группы Wham! и Джорджа Майкла

All I Want For Christmas Is You, Мэрайи Кэри

В этом году этой песне исполняется 25 лет.

В этом году певица сняла новый впечатляющий клип на эту песню.

Do They Know It’s Christmas?, Band Aid

В 1984 году ирландский музыкант и актер Боб Гелдоф создал группу Band Aid, в которую вошли 40 британских артистов. В ней пели Боно, Стинг, Рик Парфитт из Status Quo, Фил Коллинз, Пол Янг, Бой Джордж, Ник Роудс из Duran Duran, Джордж Майкл и другие. Стоит отметить, что за первую неделю после выхода сингла было продано более 1 млн копий.

Christmas Lights, Coldplay

Видео на композицию вышло 1 декабря 2010 года. Клип снимали в Лондоне возле Темзы.

Sia – Santa’s Coming For Us

Композицию выпустили 30 октября 2017 года в качестве основного сингла рождественского альбома певицы Everyday Is Christmas. Песня заняла первые строчки в канадском и британском чартах.

I Wish It Could Be Christmas Everyday, Wizzard

Песня британской рок-группы Wizzard вышла в декабре 1973 года. Композиция длительное время была довольно популярной, хотя в чартах выше четвертого места не поднималась.

Happy New Year, ABBA

Несомненный хит шведской группы ABBA вышел в 1980 году. Он вошел в альбом Super Trouper. Рабочее название песни было более интересным: “Папочка, не напивайся на Рождество” (Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day). Несмотря на то, что композиции почти 40 лет – она остается популярной и ныне.

Френк Синатра – Let it snow

Let it snow – песня, которая полюбилась не только американцам, но и всему миру.

Merry Christmas, Happy Holidays – от акапельной группы Pentatonix

Somewhere in my memory — John Williams

Саундтрек к фильму “Один дома”.

Новогодние песни в исполнении украинских артистов

“Новий рік” от группы ТІК

Mad Heads XL, “Новий рік!”

Лирическая песня от “Скрябина” – “А під Новий рік”

Потап и Настя Каменских

Верка Сердючка – “Новогодняя”

Советский хит

“5 минут” (песня из кинофильма “Карнавальная ночь”)