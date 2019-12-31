#Буквы подготовили для вас новогодний плейлист уже знакомых песен и мелодий.
Last Christmas от группы Wham! и Джорджа Майкла
All I Want For Christmas Is You, Мэрайи Кэри
В этом году этой песне исполняется 25 лет.
В этом году певица сняла новый впечатляющий клип на эту песню.
Do They Know It’s Christmas?, Band Aid
В 1984 году ирландский музыкант и актер Боб Гелдоф создал группу Band Aid, в которую вошли 40 британских артистов. В ней пели Боно, Стинг, Рик Парфитт из Status Quo, Фил Коллинз, Пол Янг, Бой Джордж, Ник Роудс из Duran Duran, Джордж Майкл и другие. Стоит отметить, что за первую неделю после выхода сингла было продано более 1 млн копий.
Christmas Lights, Coldplay
Видео на композицию вышло 1 декабря 2010 года. Клип снимали в Лондоне возле Темзы.
Sia – Santa’s Coming For Us
Композицию выпустили 30 октября 2017 года в качестве основного сингла рождественского альбома певицы Everyday Is Christmas. Песня заняла первые строчки в канадском и британском чартах.
I Wish It Could Be Christmas Everyday, Wizzard
Песня британской рок-группы Wizzard вышла в декабре 1973 года. Композиция длительное время была довольно популярной, хотя в чартах выше четвертого места не поднималась.
Happy New Year, ABBA
Несомненный хит шведской группы ABBA вышел в 1980 году. Он вошел в альбом Super Trouper. Рабочее название песни было более интересным: “Папочка, не напивайся на Рождество” (Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day). Несмотря на то, что композиции почти 40 лет – она остается популярной и ныне.
Френк Синатра – Let it snow
Let it snow – песня, которая полюбилась не только американцам, но и всему миру.
Merry Christmas, Happy Holidays – от акапельной группы Pentatonix
Somewhere in my memory — John Williams
Саундтрек к фильму “Один дома”.
Новогодние песни в исполнении украинских артистов
“Новий рік” от группы ТІК
Mad Heads XL, “Новий рік!”
Лирическая песня от “Скрябина” – “А під Новий рік”
Потап и Настя Каменских
Верка Сердючка – “Новогодняя”
Советский хит
“5 минут” (песня из кинофильма “Карнавальная ночь”)
- Ранее #Буквы собрали необычные исполнения рождественской песни “Щедрик”.