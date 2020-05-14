Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай снова озвучил свой призыв к боксеру Александру Усику – сразиться с ним в бою без правил.

Новое видео он опубликовав на своем YouTube-канале.

На видео борец показал клетку для будущего поединка, которую соорудили за пять часов.

Он отметил, что в своем предыдущем видео Усик признал, что Крым – это Украина, заявил, что родился в Украине, а также, что временно оккупированный Донбасс – это также Украина.

При этом, боксер отметил, что живет “по правилам”, потому и драться с борцом согласен “по правилам”.

“Александр, где здесь джентльменские правила? Чистый беспредел. Какая комиссия, какие юристы? Где твоя боксерская форма? Что это за памперс на тебе?”, – обратился к нему Грицай.

Он отметил, что Усик, как боксер, может боксировать во время будущего боя, а он, как борец, будет драться так, как свойственно ему. Так, между ними не будет единых правил боя.

“Я не буду словоблудить, как ты, и говорить, раз ты бросил вызов, то я выбираю способ, как бороться. Потому как борец я выбираю правила вольной борьбы”, – резюмировал Грицай.

Он обратил внимание на то, что в своем видео Усик не принял его вызов выйти и сразиться в бою без правил, а предложил переговоры.

Он подчеркнул, что бой будет проходить без любых правил, но Усик, если хочет, то может боксировать и попробовать его нокаутировать.

Также Грицай отметил, что при одном условии готов забрать свои слова о вызове на бой без правил назад.

Для этого Усик должен записать видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявить, что Крым и Донбасс – это Украина, а также призвать российского лидера перестать разъединять и убивать украинцев.