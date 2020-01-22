Компания Cruise, которая принадлежит автопроизводителю General Motors, представил прототип беспилотного электромобиля под названием Origin, предназначенный для совместных поездок.

Об этом пишет TechCrunch.

Автомобиль, маркированный фирменным знаком Cruise оранжевого и черного цветов, не имеет руля или педалей и предназначен для движения по шоссе.

Интерьер просторный, сиденья обращены друг к другу, как в некоторых поездах. Возле каждого места есть персональный USB-порт, а также цифровые дисплеи, чтобы предоставить путешественникам информацию о поездке.

Генеральный директор компании Дэн Амманн подчеркнул, что автомобиль – это не концепция, а серийное авто, которое компания намерена использовать для сервиса райдшеринга (поиск попутчиков и совместные поездки).

Однако вряд ли этот автомобиль появится на общественных дорогах в ближайшее время. Автомобиль без водителя не соответствует федеральным нормам США (FMVSS), которые определяют требования к конструкции, эксплуатационным характеристикам и долговечности автомобилей.

На данный момент, по словам Амманн, Origin будет использоваться на закрытых территориях, таких как объекты GM в Мичигане или в кампусе Honda за пределами США.