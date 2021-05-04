Відео з інтерв’ю глави держави опублікували на офіційній сторінці лідера в Facebook.
На відео видно, як пес покусує господареві пальці, кладе лапу на стегно і заривається носом у піджак. Гіггінс у відповідь потиснув лапу цуценяті і погладив його по голові, але виступу не перервав.
Грайливого семимісячного цуценя звуть Місніх. З президентом Ірландії він живе зовсім недавно – лише з березня 2021 року. У Хіггінса є ще одна собака тієї ж породи. Вона теж часто з’являється в ірландських новинах.
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