Украинская дзюдоистка, чемпионка мира и Европы Дарья Билодид показала, как тренируется дома в условиях карантина.

Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На видео спортсменка тренируется на велотренажере, стоит в планке, прыгает на скакалке, а также вместе со своим отцом отрабатывает приемы.

“Вокруг все призывают людей сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу. И я хочу поддержать этот призыв, и еще раз объяснить людям, что в этот трудный период мы имеем единственный шанс сохранить свое здоровье и наших родных – мы должны оставаться дома. Но и не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома”, – отметила Билодид.

Она также призвала подписчиков тренироваться и вылаживать свои занятия в соцсетях с хэштегом #тренуємосьразом.