Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На видео спортсменка тренируется на велотренажере, стоит в планке, прыгает на скакалке, а также вместе со своим отцом отрабатывает приемы.
“Вокруг все призывают людей сидеть дома и не выходить лишний раз на улицу. И я хочу поддержать этот призыв, и еще раз объяснить людям, что в этот трудный период мы имеем единственный шанс сохранить свое здоровье и наших родных – мы должны оставаться дома. Но и не надо забывать о своей физической форме, спортом можно заниматься даже дома”, – отметила Билодид.
Она также призвала подписчиков тренироваться и вылаживать свои занятия в соцсетях с хэштегом #тренуємосьразом.
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#stayhomestaysafe Навколо всі закликають людей сидіти вдома і не виходити зайвий раз на вулицю.І я хочу підтримати цей заклик, і ще раз пояснити людям,що в цей важкий період ми маємо єдиний шанс зберігти своє і здоров’я наших рідних-ми повинні залишатися вдома.Але, і не треба забувати про свою фізичну форму, спортом можна займатися навіть вдома.Тож, дивіться моє відео з тренування і викладайте свої заняття в соцмережах з хештегом #тренуємосьразом.💪🏻 Song- Pump up the Jam🎶
- О 19-летней украинской дзюдоистке Дарье Билодид, в августе прошлого года ставшей самой молодой двукратной чемпионкой мира, сняли документальный фильм.