Видео опубликовано на YouTube-канале Pixar.
В центре сюжета Джо Гарднер – школьный учитель музыки, которому выпал шанс сыграть в лучшем джаз-клубе города. Но этому не суждено случиться – в результате несчастного случая его душа оказывается в своеобразном антиподе чистилища – в месте, где души пребывают до рождения.
Здесь он объединяется с душой под номером 22, пытаясь вернуть свою жизнь обратно.
Главные герои в оригинале разговаривают голосами Джейми Фокса (“Джанго освобожденный”) и Тины Фей (“Мегамозг”).
Режиссtром проекта стал Пит Доктер (“Вверх”, “Головоломка”).
- Киностудия Paramount Pictures презентовала новый ролик сиквела хоррора “Тихое место”, съемки которого уже завершены.