Видео опубликовано на YouTube-канале Pixar.

В центре сюжета Джо Гарднер – школьный учитель музыки, которому выпал шанс сыграть в лучшем джаз-клубе города. Но этому не суждено случиться – в результате несчастного случая его душа оказывается в своеобразном антиподе чистилища – в месте, где души пребывают до рождения.

Здесь он объединяется с душой под номером 22, пытаясь вернуть свою жизнь обратно.

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<noscript><iframe title="Душа. Офіційний трейлер (український) HD" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/uWQ1F0ucCQk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Главные герои в оригинале разговаривают голосами Джейми Фокса (“Джанго освобожденный”) и Тины Фей (“Мегамозг”).

Режиссtром проекта стал Пит Доктер (“Вверх”, “Головоломка”).