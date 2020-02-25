Об этом пишет CNET.

Сага о Высокой республике разворачивается за 200 лет до появления “Призрачной угрозы”, первого фильма-приквела. То есть примерно за 260 лет до оригинального фильма “Звездные войны”. На этой стадии во вселенной Звездных войн Орден джедаев все еще держит Галактическую Империю под контролем.

По словам директора Lucasfilm Майкла Сиглена, вдохновением для новой саги является цитата Оби-Вана Кеноби: “На протяжении более тысячи поколений рыцари джедаи были хранителями мира и справедливости”.

“Эту линию мы слышим с 1977 года, и подумали: “Как она выглядит на деле?” — пояснил Сиглен в тизере.

В нем также показано, что создатели представляют джедаев этой эпохи как “рыцарей за круглым столом”, то есть Орден джедаев находится на пике своего героизма.

Но позже случится беда, и герои будут вынуждены пройти много испытаний. По словам создателей, угроза исходит от “космических викингов”, которые живут на краю Галактической Империи.

Первая фаза “Высокой республики” дебютирует на августовском фестивале Star Wars Celebration в Анахайме и будет включать пять проектов.

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