Что думает Дмитрий Разумков о своем увольнении, какие отношения спикера и президента, о программе правительства, каких кадровых назначений ожидать, что хочет от закона о языке и что думает об освобождении Донбасса и Крыма, где заработал деньги и как попал в Партию регионов

Дмитрий Разумков — один из немногих, кто во время президентской и парламентской кампании закрыл собой информационный фронт Владимира Зеленского. За что и получил должность спикера.

Впрочем, уже с первого дня спикер решил быть не просто принтером Банковой и остановил турборежимное внесение правок в Конституцию и переформатирование регламента. Позже у него оказалась своя позиция по закону о земле и антиколомойскому закону.

“Я не могу назвать себя его другом, мы часто ссоримся, но рынок земли проголосовали благодаря Разумкову, потому что Сольский и Стефанчук его бы провалили!, – говорит один из лидеров парламентских фракций.

В одном из недавних интервью Разумков сказал, что в работе хотел бы быть похож на первого президента Леонида Кравчука. Ему действительно удается пока проходить между капельками, хотя все чаще говорят о его сложных отношениях с Банковой.

Недавно нардеп Гео Лерос даже заявил, что Андрей Ермак пытался организовать увольнение спикера.

Что происходит в кулуарах власти, есть ли конфликт с президентом, готовит ли спикер свой политический проект, как заработал первые деньги, оказался в Партии регионов и многое другое #Буквы спросили в интервью спикера.

Во вторник на собрании у президента премьер Шмыгаль пообещал подать в Раду новую программу правительства.

Да, и это не новость.

Вопрос в другом: есть ли гарантия, что этот документ будет основательнее чем предыдущие 9 страниц? Будет ли парламент опять доделывать вместо Кабмина работу?

Парламент привык доделывать за всеми, но в данном случае уже должны быть учтены предложения парламента. Когда поступила первая программа правительства, на прошлой неделе мы ее вернули, 13 комитетов выразили мнение, что она требует серьезной доработки. И с нами, думаю, согласились и те комитеты, которые не рассматривали. С этим согласились в принципе и коллеги из Кабмина. Все комитеты подали предложения, что нужно сделать, чтобы программа была лучше и била поддержана в зале.

На этой неделе — думаю, что в четверг или пятницу — она ​​будет отправлена ​​в Раду и на следующей неделе, не позднее пятницы (скорее всего, в четверг) программа правительства будет рассматриваться парламентом.

Смотрите, предыдущую программу Кабмин готовил несколько месяцев и получился очень некачественный документ. Где гарантия, что за неделю они сделали что-то лучше?

Это потому, что он без Верховной Рады ее готовил (смеется). На самом деле, есть гарантия, что этот документ будет намного качественнее, чем тот который был подан сначала. Поддержит ли его Рада? Надеюсь, что да. Но посмотрим на документ.

Думаю, он будет намного лучше и основательнее Будет ли он идеален? Вряд ли. Ибо никогда идеальных программ правительства не было и, думаю, что не будет.

Я не буду адвокатом Кабмина, но надо отметить, что они подавали свою первую программу, когда времени на ее написание не было.

Это как?

Как только они пришли, начался коронавирус. На написание программы было недостаточно времени, и она писалась в условиях, кардинально отличающихся от нынешних. Поэтому ее все равно прищлось бы переписывать.

Наверное, чтобы эта программа лучше писалась, неплохо бы было назначить еще несколько министров, чьи должности вакантны уже четвертый месяц? У нас нет министра энергетики, нет министра экологии, министра образования, неясно, что будет с министерством ОПК.

На самом деле у нас нет 4 министров. По ОПК будет не министерство, а вице-премьер.

То есть министерства ОПК не будет?

Пока не готов сказать. В министерстве энергетики пока что эти полномочия исполняет Буславец – о ней говорят и плохо, и хорошо, думаю, что правда где-то посредине. Касательно министра образования кандидатуры пока нет.

То есть Шкарлета не будут подавать из-за невосприятия в Раде?

Невосприятия нет, потому что нет поданной кандидатуры.

Но о Шкарлете говорили, и депутаты в частных разговорах были не в восторге от такого варианта.

Я слышал много вариантов, имена других министров и вице-премьеров, но я привык больше доверять своим глазам, поэтому как только поступит предложение, мы его рассмотрим.



Учитывая, что мы все-таки парламентско-президентская республика, сообщал ли вам господин Шмыгаль о том, когда подаст кандидатуры и есть ли они?



Кандидатуры есть. Когда он их внесет, надо будет чтобы их еще рассмотрела фракция большинства.



Но обычно во фракции это смотрины на час перед назначением, и фракция поддерживает.

По-разному бывает. Было, когда зал и не голосовал.

Кстати, а министерство аграрное у нас появится все-таки?

На сегодня таких предложений пока нет. Кандидатов на должность министра АПК, насколько мне известно, на фракции пока не обсуждали и фамилий не называли.

Говорили ли вы с премьером о возможных изменениях в бюджет? Ведь депутаты во время его выступления в Раде указывали, что деньги коронавирусного спецфонда не используются сполна и их можно было бы вернуть на сокращенные программы. Например, переподготовку учителей.

Смотрите, деньги в спецфонд снимались пропорционально по всем направлениям — где больше, где меньше. В том числе и с зарплат чиновников. И была договоренность, что после выхода из коронавирусного кризиса те деньги, которые останутся неиспользованными, будут пропорционально возвращены на те направления, по которым их сняли. К сожалению, пока эпидемия еще не завершилась. Поэтому глобально вносить изменения в бюджет рано.

Кстати, поскольку у нас в последние дни достаточно высокая цифра новых больных, проговаривали ли вы с президентом и премьером возможность возврата в режим карантина.

Будем надеяться, что до этого не дойдет.

Но проговаривали ли, какое должно быть количество больных, чтобы снова уйти на карантин?

Были предложения от штаба по выходу из карантина? Какой должна быть цифра больных, чтобы вернуться в карантин, таких разговоров не было. Я надеюсь, что этого не произойдет.

При президенте Порошенко было такое явление как стратегическая семерка, где руководители государства принимали важные для себя и государства решения. Как это происходит в команде Зеленского?

В парламенте мы каждую неделю собираемся с главами комитетов, обсуждаем повестку дня. Если говорим о депутатских фракциях, то там каждый проводит свои заседания и принимает решения по поддержке законопроектов.

Я имею в виду именно встречи у президента, где он бы обсуждал с премьером, спикером какие-то стратегические вещи.



Такие встречи тоже проходят на регулярной основе.

Сколько раз Дмитрий Разумков бывает на Банковой за неделю?

За неделю я бываю там минимум раз. В телефонном режиме мы гораздо чаще говорим. По-разному бывает. Я не замерял. Здесь же важно не сколько, а какие решения были приняты.

Формат работы Офиса президента после увольнения Богдана и рот Ермаке изменился?

Они отличаются.

Как?

Много вещей. Каждый человек меняет процесс под себя. Кто-то более импульсивен, кто-то более сбалансирован.

Гео Лерос зсделал сенсационное заявление, что Ермак пытался вас уволить и собирал под это голоса фракций.

Я видел эту новость, коллеги мне сбросили.

И что вы по этому поводу думаете?

У меня не было возможности поговорить по этому поводу с Андреем Борисовичем. Но, думаю, что он бы мне об этом сказал лично.

Это как – “знаете, Дмитрий Александрович, я буду вас увольнять” …?

Уволить председателя Верховной Рады может только Верховная Рада — это предусмотрено четко в Конституции. Как и основания для увольнения. Если ВР примет такое решение, я приму его с большим уважением.

На самом деле, с первых дней относительно вас депутаты других фракций отмечали, что вы не пошли на поводу у президента и не стали принимать изменения в Конституцию вопреки регламенту. Хотя в тот день за время согласительного вы 8 раз говорили с президентом. И с тех пор говорят, что спикер — это человек, который ведет отдельную игру. Даже, что готовитесь к собственному политическому проекту.

Смотрите, многое говорят, но, к сожалению или к счастью, это не всегда правда. Если мы говорим об “идти на поводу”, то такого не было.

Неужели вас никогда не давили с Банковой, чтобы приняли скорее тот или иной закон?

Нет, ну дискуссии были. Относительно некоторых законопроектов хотелось сделать это быстрее, но вы видели, что мы работали максимально быстро. Насколько это было возможно, насколько это предусмотрено регламентом и насколько это нужно государству Украина. Иногда я бы тоже хотел быстрее принять закон, но через регламент я переступать не буду.

Кому тогда выгодно распространять слухи, что вы самостоятельная фигура и потенциальный кандидат в президенты?

Оппоненты и недоброжелатели всегда есть.

Они в команде президента?

Я не задавался таким вопросом и не проводил такие исследования.

Вы должны чувствовать какие-то интриги …

Я столько времени провожу на работе, что следить за этим нет времени. Уверен, что такое тоже есть.

Однако уже полгода ходят слухи, что у вас испортились отношения с президентом …

Ну вот вы снова. Сначала вы говорите, что с первого дня, теперь полгода, потом будет 5 минут назад сказали … Нет, я регулярно вижу президента, бываю на совещаниях. Мне кажется, что у меня с президентом достаточно конструктивные отношения.

Но если вспомнить возложение цветов на 9 мая, то многие заметили, что президент был с Ермаком, а вы отдельно. Почему?

Я не был отдельно, я был с главами комитетов. Насколько мне известно, возложение президентом цветов состоялось таким образом, потому что они рано улетали.

Вас не приглашали?

Нет. Мы возлагали цветы с теми главами комитетов, которые захотели, у нас нет в Раде “обязаловки”. Некоторых коллег в тот день не было в городе, а с теми, кто был, мы возложили цветы на День победы.

К вам было много претензий из-за того, что вы пошли возлагать цветы именно 9 числа, а не 8, как это уже сложилось в последние годы. Почему именно в этот день?

Потому что это государственный праздник.

Вы же знаете, что после Революции достоинства политики отмечали день памяти 8 мая, как это происходит в Европе, в противовес России. И ваше возложение многие восприняли как крен в сторону России и советских традиций.

Нет никакого крена, тем более в сторону России. Есть традиция, которая была в моей семье в течение многих лет – у меня дедушка, бабушка прошли войну – и это заложилось детства. И я считаю, что традиции не стоит менять в зависимости от того, в каком кресле ты сидишь. Так же, как и восприятие того или иного процесса, или исторических событий. Политики не должны переписывать историю, желательно, чтобы они ее неплохо знали. Она дает нам уроки и часто примеры, как выйти из той или иной сложной ситуации.

Не так давно вы давали интервью Главкому, после которого получили под Радой акцию с лаптями …

… не только здесь, домой тоже приезжали …

… из-за ваших слов о том, что закон о языке надо изменить. Что именно вы хотите изменить

Меня спросили, считаю ли я, что закон о языке надо менять, я ответил: “да, думаю тда”.

Что именно вы хотите изменить?

Давайте так. Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально отличается. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно.

Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции.

Язык государственный?

Украинский.

Какой статус русского?

Как это предусмотрено в Конституции.

Тогда вас не устраивает? Квоты?

Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то давайте вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов.

Но гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах.

Вы упомянули о Донбассе. Ваш прогноз, когда мы сможем вернуть эти территории?

Сложный вопрос. Сегодня очень много точек, которые влияют на этот процесс. Я думаю, что если бы все зависело от государства Украина, мы бы быстро вернули эти территории. У нас очень много общего с нашими согражданами, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. С Крымом сложнее. Это не означает, что этот вопрос надо снимать с повестки дня. Ни в коем случае! Но что касается Донбасса, проводить выборы на территории, где идет война — невозможно. Выборы — это демократический процесс с доступом к ним всех партий.

Если мы говорим о точках, которые влияют на этот процесс, это Российская Федерация. Прогнозировать поведение — иногда логичное, иногда не очень — представителей так называемых ЛНР, ДНР довольно трудно. От наших европейских партнеров тоже многое зависит.

Верховная Рада готова делать все, что от нее зависит в этом плане. И сейчас представители рады были приглашены в трехстороннюю контактную группу.

Как вы относитесь к тому, что подняли официальный уровень этой группы?

Я буду относиться нормально ко всему, что не будет вредить интересам Украины и будет приближать время возвращения территорий. Я не вижу в этом проблемы. Посмотрим на результаты.

Для многих депутатов “Слуги народа” было неприемлемым, когда Ермак подписал минские документы, которые фактически признали субъектность лидеров так называемых ЛНР-ДНР. Лично вы считаете, что надо так поднимать уровень “вождей” этих формирований?

Здесь моя позиция не изменилась. Думаю, что говорить и договариваться надо с теми, кто принимает решения.

А кто принимает решения, давайте уточним?

Я не уверен, что представители так называемых ЛНР-ДНР принимают глобальные решения по разрешению конфликта.

Это вы так стараетесь избежать употребления слова Россия?

Нет, почему? Они управляются из России. Татьяна, вы вот меня сейчас проверяете?

Пытаюсь вытянуть конкретный ответ …

Пытаетесь вытянуть что? Что Российская Федерация влияет на представителей ЛНР-ДНР. Давайте посмотрим, кто с этим не согласен в Украине или мире? Это все хорошо понимают. Да и Российская Федерация это не скрывает. Просто восприятия разные. Так же как и с Крымом — то, что мы называем аннексией, РФ называет возвращением. Но в данном случае она признает свое влияние.

Во вторник президент подал в Раду законопроект о референдуме и там есть часть об электронном голосовании. Как вы считаете, готова ли к этому Украина?

На сегодня нет. Я считаю правильным, что эта норма заложена в законопроект, мы об этом говорили и во время избирательной кампании, к этому движется весь мир, но сегодня для такого формата не созданы условия. Пока что. А для некоторых слоев, возможно, его и не будет. Наверное, старушке будет трудно объяснить, как это работает с телефона.

Но и для других это вопрос, который будет забирать определенное время, с точки зрения защиты персональных данных.

То есть на местных выборах такого эксперимента не будет?

На сегодня я не вижу реальных технических возможностей провести местные выборы 2020 по системе электронного голосования.

Будете ли инициировать в Раде пересмотр бюджета на проведение выборов, поскольку он был сокращен?

Я думаю, что вносить изменения надо для того, чтобы в полном объеме профинансировать этот процесс.

Давайте поговорим о финансах не государственных, а ваших. Вы указали в декларации 26млн, которые вы одолжили гражданину Галушко. Можете объяснить, откуда эти деньги и в рамках какого бизнеса заработали?

Бизнесов у меня было много и заработал я их давно.

Это деньги за политические консультации или за что?

За разное. Я со второго курса института работаю, даже конца первого, если быть точным.

Чем занимались?

Ой, многим. Начинали с того, что машины покупали на границе и продавали здесь.

Заемные средства были в 2016 году и если вы поднимете прошлогоднюю декларацию, то там тоже есть эта информация. Хотя ее можно было не декларировать, но я предпочел ее указать. Из-за этих денег ко мне уже приходили и ваши коллеги-расследователи, которые увидели это раньше. Ведь есть такая схема, когда ты вроде бы кому-то одолжили, чтобы потом эти деньги показать. Я им показал документы 2016 года.

Такая схема действительно дает возможность приобрести что-то дорогое …

Но вы верите мне, что в 2016 я не знал, что буду председателем Верховной Рады.

А о чем вы думали в 2016 году, если не секрет?

В 2016 … я себя неплохо чувствовал, у меня прекрасная семья, дом, был бизнес. Я занимался тем, что мне нравится.

Ваш отец был известным экспертом, я так понимаю, что с детства вы видели много политиков. Хотели сами стать политиком?

Нет.

Отец был первым помощником президента Кучмы, руководителем службы референтов и помощников. После этого он уволился. Мне кажется, он был первым человеком, который подал в отставку с такой позиции. А после этого он вернулся и был заместителем секретаря Совета нацбезопасности. И уже потом в 1999 его не стало. Если мы говорим о политике, то я наоборот был уверен, что политика — это не для меня. После смерти отца я думал, что сюда я никогда не пойду и планировал заниматься бизнесом.

Я не могу сказать, что я видел много политиков вокруг, потому что до 14 лет я жил с дедушкой и бабушкой в ​​Бердичеве. Папа был в командировках, много работы. Мама — тоже. У нее была работа в театре и гастроли. У них не хватало того времени, которое могли мне уделить бабушка и дедушка. И именно они заложили в меня.

Если вы не хотели быть политиком, как же вы оказались в Партии регионов?

Я не поддерживал оранжевую революцию, точнее не поддерживал Ющенко. А в Киеве на тот момент, если ты не поддерживал Ющенко, ты “изгой”.



А чем вам не нравился Ющенко?

Потому что некоторую часть его команды я знал лично и мне некоторые вещи не нравились. Кстати, тогда как раз использовали такие плакаты о языке и разделении страны.

Это делал не Юшенко, а технологи Януковича.

Делали все. Но ту технологию впервые применили тогда и использовали потом на каждых выборах.

Но не об этом. Так случилось, что в институте нас было человек 7, которые не поддержали Ющенко, было непросто, а подростковый максимализм — штука сильная и так я попал в ПР. Меня туда пригласил Петр Мельник, который был руководителем областной партийной организации.

Тот самый ректор ирпенской налоговой академии?

Да. Мы были на какой-то встрече и он мне предложил присоединиться. Я об этом не жалею. Ушел из Партии регионов еще в 2010 Я не знаю, откуда взялась история о том, что я был главой молодежного крыла. Еще более интересная версия, что я был главным политтехнологом в 2006-2007. Это вероятно добавляет мне баллов, так как по этой теории в 22 года я был главным. Но это смешно.

Пола Манафорта видели?

Нет. Видел только в телевизоре.

А с кем тогда сотрудничали?

В 2006 я ни с кем не работал. Я был в областной организации, это была областная кампания. Я был там в качестве VIP-агитатора, наверное так это можно определить.

Почему ушли из ПР?

Потому что тогда уже было видно, что все идет не туда.

Что же именно вас поразило?

Много всего. И в частности то, что многие люди, которые были в партии, когда она была в оппозиции, стали ненужными. Я сейчас о простых людях, а не о каких-то высших уровнях, народных депутатах.

Какие у вас отношения сейчас с фракцией ОПЗЖ и с кем вы там сейчас общаетесь?

Я нстараюсь, чтобы у меня были нормальные отношения со всеми фракциіями.

Вас часто видят в этом секторе и там, где сидит “Батькивщина”. А когда было первое голосование за землю, то, говорят, что Давид Арахамия вас даже обвинил в том, что вы подыграли тогда Тимошенко.

Это неправда. Я не очень люблю комментировать глупости, но хорошо. В тот день Юлия Владимировна, если я не ошибаюсь, взяла перерыв, мы были в этом кабинете. Она сидела там, где я сейчас сижу. Все почему-то были уверены, что мы пойдем в землю с нарушением регламента. Я сказал, что мы будем идти по регламенту. Мы договорились возвращаться в зал. Но я задержался за разговором с кем-то из депутатов. И когда я пришел, то президиум был уже заблокирован. Если исходить из этой логики, то там стояли депутаты от фракции “Слуга народа”. И как случилось, что туда зашла Юлия Владимировна, это уже вопрос не ко мне.

А почему вы вышли, когда рассматривали второе чтение?

Я голосовал.

Да, но вы вышли из зала во время рассмотрения поправок. Почему?

У меня были другие дела. К счастью, у меня хорошие заместители, которые могут провести заседание.

Это правда, что в это время вы сидели с президентом?

Да, с президентом тоже был.

Общаетесь ли вы с олигархами?

Вижу иногда на встречах …

На каких?

На YES, например. К себе никогда не приглашал.

Они пытались с вами контактировать? Например, Коломойский, когда рассматривали банковский закон?

Нет. Так же никогда не приходили мне что-то предлагать.

Какие у вас отношения с министрами и в частности, с Арсеном Аваковим?

С министрами отношения нормальные. С премьером так же. С министром внутренних дел тоже конструктивные. Считаю, что он сильный министр.

То есть вы тоже считаете, что его не стоит менять?

Я задам вам вопрос в ответ: а на кого заменить? Покажите альтернативу. У меня нет кандидатуры, на которую можно было бы заменить. Я не говорю, что он хороший или плохой, я выхожу из сегодняшних реалий. Если есть кандидатуры, то говорите. Думаю, что и премьер может прислушаться.

Вы предлагали от себя кандидатов на должности?

Очень редко.

Председатель киевской облгосадминистрации?

Нет, Бно-Айрияна я не предлагал. Он мой однокурсник и друг, поэтому и не предлагал. Я считаю, что он был хорошим председателем ОГА. У всех были ошибки, но я помню его упорство еще со времен института.

Почему не предлагал кадры? Я осторожно к этому отношусь, ведь тогда ты отвечаешь за этого человека.

Но скольких людей предложили, можете цифру хотя назвать?

Немного, считать не буду.

За этот год, за что вам было радостно и за что стыдно. Возможно, не за себя, а за Раду?

Скажу за себя. Мне нравится моя работа и я делаю ее от всего сердца. За что стыдно? Не вижу такой вещи, хотя я достаточно самокритичный человек. Я не нарушил тех принципов, с которыми я сюда пришел.