Видео обнародовано в YouTube.

Песня посвящена теме кибербуллинга, хейта в Сети, “диванным критикам”, которые живут чужой жизнью и яро критикуют других людей в соцсетях.

“Сегодня соцсети стерли границы между артистом и слушателями. Вроде и хорошо, ты можешь написать кому угодно и получить ответ непосредственно. Но в то же время для артиста это ловушка. Ответишь – человек начинает думать, что ты будешь с ним общаться постоянно. Не ответишь – “зазналась, звездная болезнь”. Иногда люди не понимают, что у тебя есть семья, личная жизнь, ты не можешь ответить всем! Ну и главное – это кибербуллинг, которому подвергаются, как артисты, так и обычные люди. Комментарии в соцсетях могут больно ранить, особенно, если это не критика, а обиды. Ведь никто из хейтеров никогда не посмел бы сказать все это в глаза, а написать в соцсетях – легко и просто. Поэтому мы с Alyona Alyona посвятили “Забирай” теме хейта в интернете”, – отметила Джамала, комментируя идею песни.

Как сообщает Vogue, над музыкой работали Джамала и битмейкер Teejay, автор текста – Alyona Alyona.