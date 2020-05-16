Об этом сообщает издание Rolling Stone.

В клипе на песню “Retrograde” поднимается тема изменения климата.

Композиция вошла в новый альбом группы под названием “Gigaton”, который вышел в марте.

По сюжету видеоклипа главный герой приходит к гадалке. Та показывает ему в магическом шаре мрачное будущее: изменения климата приводят к катастрофе, города уходят под воду, а ледники тают.

Главный герой с ужасом за этим наблюдает. В какой-то момент в клипе показывают лицо прорицательницы. Ею оказывается Грета Тунберг.

Участники “Pearl Jam” тоже появляются в клипе в виде изображений на картах Таро.

Стоит отметить, что эко активистка лично не принимала участия в съемках клипа. Ее лицо просто вырезали из существующих видео и наложили на лицо другой актрисы, информирует издание Variety.

Как рассказал австралийский режиссер Джош Вакли, снявший клип, активистка видела видео, и оно ей понравилось.

Режиссер подчеркнул, что Тунберг была “единственным человеком”, которого он мог себе представить в роли гадалки. Клип нацелен на то, чтобы “представить будущее, а затем попытаться изменить его”.

СПРАВКА. “Pearl Jam” — американская рок-группа, одна из четырех ключевых групп (наряду с “Alice in Chains”, “Nirvana” и “Soundgarden”) музыкального движения гранж, пользовавшегося большой популярностью в первой половине 1990-х годов. Группа быстро стала известной благодаря своему дебютному альбому, Ten, в 1991 году. За свою более чем двадцатилетнюю карьеру музыканты выпустили десять студийных альбомов, два мини-альбома, восемь концертных альбомов, четыре DVD, четыре сборника, тридцать два сингла и так далее.