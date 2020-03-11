Участники популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний ("Позитив") объявили о распаде.

Об этом они сказали в специальном видеообращении.

“Вчера мы выпустили последний клип группы “Время и Стекло” и мы надеемся, что вы пережили такие же невероятные эмоции, как и мы с “Позитивом” […] В этом году нашей группе исполняется 10 лет. 10 лет пролетели как какая-то секундочка. Это большая и целая жизнь. Это огромный отрезок пути, который сделал нас счастливее, сильнее, добрее”, – сказала Дорофеева.

“Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем вместе, мы дружим и нет совершенно ничего плохого в том, что каждый из нас как личность и индивидуальность может продолжить свой путь дальше”, – добавил “Позитив”.

Участники группы также отметили, что в течение ближайшего времени “Время и стекло” будет находиться в большом туре с шоу “Финальные титры”, а последний концерт состоится 11 сентября во дворце “Украина” в Киеве.

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Стоит отметить, что накануне вышел последний клип группы. В ролике Надя и Леша пересматривают забавные моменты из прошлого. Но в конце клипа они разошлись по разные стороны, а на экране появилась надпись “Время истекло”.

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