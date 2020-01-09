Видео-анонс опубликовано на YouTube-канале Netflix.

“The Goop Lab” будет состоять из шести эпизодов. Новый образовательный сериал расскажет о компании Goop, которую Гвинет основала в 2008 году. Она занимается производством косметики, продуктов питания и других товаров для здорового образа жизни, но зрителям создатели обещают затронуть и более острые темы.

Ведущими шоу выступают сама Гвинет и контент-директор Goop Элиз Лонен. Они будут обсуждать вопросы физического и ментального здоровья, в том числе женскую сексуальность и нестандартные целительные практики, а также брать комментарии у экспертов, врачей и исследователей.

“The Goop Lab”исследует вопросы, которые касаются каждого из нас. И в процессе работы над этим проектом мы постарались рассказать, как взять от жизни все», — отметила Гвинет Пэлтроу.

Премьера “The Goop Lab” запланирована на 24 января.